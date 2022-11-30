استجابة لـ"صدى البلد"..الهيئة القومية لمياه الشرب ترد على شكوى عزبة أبوزيد بالشرقية

فى استجابة سريعة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لما تم نشره في “صدى البلد “ تحت عنوان ” سكان عزبة أبوزيد في الشرقية يشكون من ضعف الخدمات ".

أرسلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على ماجاء بالشكوى كالاتى “ بانه سيتم خدمة مشروع عزبة ابوزيد - مركز فاقوس - محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ".

يأتى ذلك بعد أن اشتكى سكان عزبة أبوزيد بمركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية، من تدني مستوى معظم الخدمات، سواء الصحية أو ندرة مياه الشرب وانعدام الصرف الصحي، وتراكم تلال القمامة والمواقف العشوائية، وتهالك شبكة الطرق التي تعرض حياتهم للخطر.



ويقول أحمد عصام، أحد سكان القرية، في رسالته التي بعث بها إلى خدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "القرية محرومة من خدمات الصرف الصحي، في حين أن جميع المنازل مقامة على «طرنشات»، الأمر الذي يعرض جدران المنازل للتآكل بسبب قرب المياه الجوفية من سطح الأرض، إضافة لمياه الشرب غير الصالحة للاستخدام الآدمي".



وأضاف: "نطالب برصف الطرق للتخفيف عن المواطنين، خاصةً في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق إلى برك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية، إضافة إلى توصيل خدمة الغاز الطبيعي".



وأشار إلى أنه يجب توصيل الغاز الطبيعي لعموم القرية حيث أنها محرومة من هذه الخدمة ، كما نحتاج الى مدرسة للتعليم الأساسي ومدرسة إعدادية لتخفيف المعاناة عن أبنائنا للوصول إلى مدارسهم، كما نطالب بتوفير مخبز بلدي.



وناشد سكان القرية المسئولين إدراج وضم هذه القرية ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية) حيث إننا فى أمس الحاجة الى هذا المشروع.