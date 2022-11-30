روسيا: لا يوجد دليل على أن إيران تريد تطوير أسلحة نووية

أكد مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن مراجعة إيران ملف مشاركتها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يعني نية طهران تطوير أسلحة نووية.

وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "إيران كانت ولا تزال طرفا حسن النية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. ساهم إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 على إزالة جميع الأسئلة التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طهران في ذلك الوقت بشكل نهائي".

وتابع: "بعد ذلك، ظلت إيران لعدة سنوات الدولة الأكثر تدقيقًا بين أعضاء الوكالة، ولم تخرج عن التزاماتها".

وأوضح يرماكوف، أنه لا يوجد دليل على أن طهران تريد تطوير أسلحة نووية.

وتابع المسئول الروسي: "لا يوجد أي دليل يشير إلى نية طهران في إعادة النظر في مشاركتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، يهدف إلى تطوير أسلحة نووية".

