ضربة جامدة..عزة مصطفى عن إطلاق اسم عبد المجيد محمود على محور بالمقطم

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على إطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور المقطم؛ مؤكدة أن هذا الأمر بمثابة اختيار عظيم.

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن إطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمال شارع 9 بالمقطم يُمثل «ضربة جامدة».

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، أن إطلاق الإسم على أهم وأشهر شارع في المقطم اختيار عظيم، وضربة جامدة، مستطردة: «المقطم اللي كان موجود فيه مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان؛ وأنا ربطت بين دول ومن حقي إني أفكر زي ما أنا عاوزه؛ وشكرًا على اختيار الاسم في هذا المكان تحديدًا».

من جهته، عبر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، عن سعادته بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسمه على أحد المحاور الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، «أشكر سيادة الرئيس السيسي على هذا التكريم العظيم، الموجه إلى كل عضو نيابة وقضاء في مصر، وهو ما يدل على حرص الرئيس على تكريم القضاء في كل المناسبات»، مضيفا «نعيش اليوم تحت راية نظام يحترم القضاء، بعكس ما كان يحدث في أيام حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي حاصرت المحكمة الدستورية

وأضاف «تلقيت اتصالا من وزير العدل، وأبلغني أن الرئيس السيسي أمر بإطلاق اسمي على أحد المحاور الجديدة، وطلبت منه نقل التقدير والاحترام لسيادة الرئيس»، مشيرا إلى أن كافة المسؤولين في دائرة القضاء تلقوا الخبر بتقدير كبير.

وواصل «أحيي كافة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، ومعالي وزير العدل»، معلقا «لم أتوقع هذا التكريم، رؤية الرئيس سباقة دائما».

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على إطلاق اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمال شارع 9 بمنطقة المقطم، لتنفيذ المحاور المرورية التي تنقل الحركة المرورية من شرق القاهرة إلى غربها: تكريما لرمز قضائي كبير عن رحلة عطائه القضائية المميزة.