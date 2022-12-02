مراسل «القاهرة الإخبارية»: اهتمام فرنسي كبير بزيارة ماكرون للولايات المتحدة

أكد خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، على أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته للولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصفها بالمهمة، لافتا إلى أن ماكرون نشر صورة للاستقبال الحميم على صفحته بموقع التواصل «توتير»، كما تناولتها جميع الصحف الفرنسية.

وأضاف «شقير» خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولتين سوف تناقشان ملفات كثيرة أهمها طي الخلافات الفرنسية الأمريكية الماضية المتعلقة بالغواصات الأسترالية، والدخول في مناقشات صريحة على حد قول الرئيس الفرنسي الذي تحدث بالأمس أمام أعضاء الكونجرس والجالية الفرنسية المتواجدة في واشنطن، وأكد على أن المساعدات التي تقوم بها الولايات المتحدة وإجراءات الحماية للشركات الأمريكية غير عادلة وتحمل قرارات قاسية على الشركات الفرنسية والأوروبية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن أهمية هذه الزيارة تأتي في الوقوف على مسافة واحدة أمام كثير من الملفات أهمها ملف الطاقة وأسعارها المرتفعة، والتي كانت قد انتقدتها وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية، ووزير الدولة للصناعة، بالإضافة إلى الملف الأوكراني وتوحيد الرؤى لإيجاد مخرج لهذه الأزمة وكيفية تقديم المساعدات سواء المادية أو العسكرية.