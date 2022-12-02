وزير الدفاع الروسي: نخطط لتعزيز البنية التحتية لقوتنا النووية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن موسكو ستركز بشكل خاص على إنشاء البنية التحتية المتعلقة بقوتها النووية في عام 2023، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام روسية رسمية.

وتأتي تصريحات شويجو، بعد أيام من تأجيل محادثات الحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن شويجو قوله: "حين نحضر لقائمة المنشآت الكبرى التي سنشيدها في عام 2023، فإننا سنركز بشكل خاص على الإنشاءات المتعلقة بالقوة الاستراتيجية النووية".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن تلك المنشآت يتم بناؤها لتحوي أنظمة صاروخية جديدة.

وتأتي تلك التصريحات، وسط اتهامات أوروبية وأمريكية لروسيا، بالتهديد باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

واحتلت الاتهامات المذكورة أعلاه، حيّزاً بارزاً في المحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج خلال لقائهما على هامش قمة "مجموعة العشرين" في بالي الشهر الجاري، والذي شهد رفض التهديد باستعمال السلاح النووي، والتأكيد على أن حرباً نووية لا يجب أن تخاض.

تأجيل المحادثات

وقبل يومين، أعلنت موسكو تأجيل المحادثات بشأن الحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تنعقد بين 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في القاهرة، لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "لن تعقد الجلسة المخطط لها للجنة الاستشارية الثنائية بموجب معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا.. وأُجلت إلى موعد لاحق".

ولم تقدم الخارجية الروسية أسباباً، ولكن متحدثًا باسم الخارجية الأمريكية، قال إن روسيا "أرجأت من جانب واحد" هذه المحادثات، مضيفاً أن واشنطن "مستعدة لتحديد موعد آخر في أقرب وقت ممكن لاجتماع هذه اللجنة.