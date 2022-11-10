تحركات ضخمة.. روسيا تستعد لاختبار طوربيد نووي جديد

قال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة لاحظت أن البحرية الروسية تستعد لاختبار طوربيد نووي جديد.

ومن بين الغواصات التي شاركت في الاستعدادات غواصة بيلجورود، وهي غواصة معدلة للعمليات الخاصة قادرة على إطلاق مركبات غير مأهولة تحت الماء بما في ذلك طوربيد بوسيدون.

في الأسبوع الماضي، لوحظت السفن وهي تغادر منطقة الاختبار في بحر القطب الشمالي وتعود إلى الميناء دون إجراء اختبار. وتعتقد الولايات المتحدة أن الروس ربما واجهوا صعوبات تقنية.

وقال دبلوماسي غربي لشبكة “سي إن إن”: “يمكن اعتبار هذا جزءا من الصورة الأكبر والممارسة العسكرية الروسية الأخيرة، حيث أرسلت قوات غير مدربة تدريبا جيدا وغير مجهزة تجهيزا كافيا إلى أوكرانيا”.

وأضاف أن “الصناعة العسكرية الروسية تمر بأوقات عصيبة، ويمكننا أيضا أن نرى أن العقوبات الغربية على السلع العسكرية عالية التقنية لها تأثير ويجب أن تستمر”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن روسيا قد تحاول اختبار الطوربيد مرة أخرى لكنهم أشاروا إلى أن المياه في منطقة الاختبار ستبدأ قريبا في الجليد مما يحد من نافذة العمليات.

وطوربيد بوسيدون هو مركبة غير مأهولة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء قادرة على حمل كل من الذخائر التقليدية والنووية. نظام الدفع النووي الخاص بها يعطي “بوسيدون” نطاقا لا حدود له تقريبا.

ولا تعتقد أمريكا أن أي اختبار كان سينطوي على تفجير جهاز نووي، وأي خطر محتمل سيأتي من خلل في نظام الدفع النووي، مما قد يشكل مخاطر ناجمة عن النشاط الإشعاعي.