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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة محتشمة .. هبة مجدي تتألق عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها صور جديدة له عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وتالقت هبة  بإطلالة محتشمة مرتدية فستان محتشم باللون الاسود و الذهبي ، كما اعتمدت على الميكب الناعم ، مما حاز على اعجاب متابعيها.

هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر انستجرام ..شاهد

بالفرو الأخضر.. هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة | شاهد


يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية كانت فى رمضان المنقضي 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت هبة مجدى فى مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية براد شاى وشاركها البطولة هانى عادل وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.

 

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