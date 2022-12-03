لو مش متابع.. كل ما تود معرفته عن كأس العالم حتى الآن

انتهت الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم التي تنظمها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.
وتأهلت منتخبات هولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا والأرجنتين وبولندا وفرنسا واستراليا واليابان واسبانيا والمغرب وكرواتيا والبرازيل وسويسرا والبرتغال وكوريا الجنوبية لدور الـ 16 بعد انتهاء مباريات دور المجموعات.
ترتيب هدافي كأس العالم..
1- كودي جاكبو : 3 أهداف
1- ماركوس راشفورد: 3 أهداف
1- كيليان مبابي : 3 أهداف
1- الفارو موراتا : 3 أهداف
1- إينير فالنسيا: 3 أهداف
2- نيكلاس فولكروغ : هدفين
2- اندريج كراماريتش: هدفين
2- فيران توريس: هدفين
2- محمد قدوس : هدفين
2- ريتسو دوان: هدفين
2- بريل إيمبولو: هدفين
2- تشو كيو سيونغ : هدفين
2- فينسيت أبو بكر: هدفين
2- الكسندر ميتروفيتش: هدفين
2- ريشارليسون: هدفين
برونو فيرنانديز هدفين
نتائج مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات
فوز السنغال علي الإكوادور 2-1 ( المجموعة الأولي )
فوز هولندا علي قطر 2-0 (المجموعة الأولي )
فوز انجلترا علي ويلز 3-0 ( المجموعة الثانية)
فوزأمريكا علي إيران 1-0 ( المجموعة الثانية )
فوز الأرجنتين علي بولندا 2-0 ( المجموعة الثالثة )
فوز المكسيك علي السعودية 2-1 ( المجموعة الثالثة )
فوز أستراليا علي الدنمارك 1-0 ( المجموعة الرابعة )
فوز تونس علي فرنسا 1-0 ( المجموعة الرابعة )
فوز اليابان علي اسبانيا 2-1 ( المجموعة الخامسة )
فوز ألمانيا علي كوستاريكا 4-2 ( المجموعة الخامسة )
فوز المغرب علي كندا 2-1 ( المجموعة السادسة )
تعادل بلجيكا مع كرواتيا 0-0 ( المجموعة السادسة )
فوز الكاميرون علي البرازيل 1-0 ( المجموعة السابعة )
فوز سويسرا علي صربيا 3-2 ( المجموعة السابعة)
فوز أوروجواي علي غانا 2-0 ( المجموعة الثامنة )
فوز كوريا الجنوبية علي البرتغال 2-1 ( المجموعة الثامنة)
نتائج مباريات الجولة الثانية بالمونديال
فوز السنغال علي قطر 3-1 ( المجموعة الأولي )
تعادل هولندا مع الإكوادور 1-1 (المجموعة الأولي )
تعادل انجلترا مع أمريكا 0-0 ( المجموعة الثانية)
فوز إيران علي ويلز 2-0 ( المجموعة الثانية )
فوز الأرجنتين علي المكسيك 2-0 ( المجموعة الثالثة )
فوز بولندا علي السعودية 2-0 ( المجموعة الثالثة )
فوز فرنسا علي الدنمارك 2-1 ( المجموعة الرابعة )
فوز أستراليا علي تونس 1-0 ( المجموعة الرابعة )
تعادل اسبانيا مع ألمانيا 1-1 ( المجموعة الخامسة )
فوز كوستاريكا علي اليابان 1-0 ( المجموعة الخامسة )
فوز المغرب علي بلجيكا 2-0 ( المجموعة السادسة )
فوز كرواتيا علي كندا 4-1 ( المجموعة السادسة )
فوز البرازيل علي سويسرا 1-0 ( المجموعة السابعة )
تعادل الكاميرون وصربيا 3-3 ( المجموعة السابعة)
فوز غانا علي كوريا الجنوبية 3-2 ( المجموعة الثامنة )
فوز البرتغال علي أوروجواي 2-0 ( المجموعة الثامنة)
نتائج مباريات الجولة الأولى
فوز الاكوادور على قطر 2-0 ( المجموعة الأولى )
فوز هولندا على السنغال 2-0 (المجموعة الأولى )
فوز انجلترا على أستراليا 4-1 ( المجموعة الثانية)
تعادل ويلز وأمريكا 1-1 ( المجموعة الثانية )
فوز السعودية على الأرجنتين 2-1 ( المجموعة الثالثة )
تعادل المكسيك وبولندا 0-0 ( المجموعة الثالثة )
فوز فرنسا على أستراليا 4-1 ( المجموعة الرابعة )
تعادل تونس مع الدنمارك 0-0 ( المجموعة الرابعة )
فوز اسبانيا على كوستاريكا 7-0 ( المجموعة الخامسة )
فوز اليابان على ألمانيا 2-1 ( المجموعة الخامسة )
فوز بلجيكا على كندا 1-0 ( المجموعة السادسة )
تعادل كرواتيا والمغرب 0-0 ( المجموعة السادسة )
فوز البرازيل على صربيا 2-0 ( المجموعة السابعة )
فوز سويسرا على الكاميرون 1-0 ( المجموعة السابعة)
فوز البرتغال على غانا 3-2 ( المجموعة الثامنة )
تعادل كوريا الجنوبية وأوروجواي 0-0 ( المجموعة الثامنة)