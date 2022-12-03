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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات بعد فوز الكاميرون على البرازيل: كسبوا أجمد منتخب في كأس العالم

صدى البلد

علق محمد بركات نجم الأهلي السابق على الفوز التاريخي للمنتخب الكاميروني الذي حققه على البرازيل بهدف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.


قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب الكاميرون لولا خوفه من سويسرا في الجولة الأولى وتحفظه الزائد عن اللزوم، لكان تأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم وبكل أريحية". 

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وأضاف: "منتخب الكاميرون قدم عرضا كبيرا أمام البرازيل وحقق نتيجة للتاريخ". 


وواصل: "أرى أن منتخب الكاميرون حقق الفوز على البرازيل الذي يعد الأقوى في كأس العالم من وجهة نظري، وبدلائه الأقوى أيضا". 


وختم حديثه قائلا: "منذ الشوط الثاني منتخب الكاميرون قدم كرة قدم جميلة أمام البرازيل". 

البرازيل محمد بركات كأس العالم دور المجموعات بطولة كأس العالم

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