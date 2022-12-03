بركات بعد فوز الكاميرون على البرازيل: كسبوا أجمد منتخب في كأس العالم

علق محمد بركات نجم الأهلي السابق على الفوز التاريخي للمنتخب الكاميروني الذي حققه على البرازيل بهدف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب الكاميرون لولا خوفه من سويسرا في الجولة الأولى وتحفظه الزائد عن اللزوم، لكان تأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم وبكل أريحية".

الكاميرون والبرازيل..



وأضاف: "منتخب الكاميرون قدم عرضا كبيرا أمام البرازيل وحقق نتيجة للتاريخ".



وواصل: "أرى أن منتخب الكاميرون حقق الفوز على البرازيل الذي يعد الأقوى في كأس العالم من وجهة نظري، وبدلائه الأقوى أيضا".



وختم حديثه قائلا: "منذ الشوط الثاني منتخب الكاميرون قدم كرة قدم جميلة أمام البرازيل".