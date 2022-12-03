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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المحسن سلامة: الطرق فى مصر تمت وفق خطة قومية بمواصفات عالمية

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الطرق والكبارى فى فترة الستينات وحتى السبعينات شهدت طفرة فريدة من نوعها ومخططة بشكل مميز وكان طريق شبرا بنها الحر يتميز بطفرة  مميزة معمارية فى كافة الواجهات.

وأضاف "سلامة"، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC  مصر، أن منطقة وسط البلد أصبحت فى عهد الرئيس السيسى أشبه ب مدينة باريس نظرا للتطور المعمارى والحضارى التى تتميز به مشيرا إلى أن الطرق فى مصر تمت وفق خطة قومية بمواصفات عالمية.


وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بتوسيع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وقامت بتطوير المناطق العشوائية وتحويل واجهتها للأفضل ومواجهة كافة التحديات للوصول لواقع أفضل.

عبد المحسن سلامة وسط البلد مجلس إدارة مؤسسة طريق شبرا المناطق العشوائية

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