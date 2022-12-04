اليوم.. «سياحة النواب» تبحث مواجهة الظواهر السلبية أمام زوار الأهرامات

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا، اليوم الأحد؛ من أجل بحث مواجهة الظواهر السلبية التي يتعرض لها السائحون بالأهرامات.

ومن المرتقب أن تناقش اللجنة خطة وزارة السياحة والآثار لإعادة تخطيط وتطوير المنطقة بما يسهم في زيادة الترويج للمنطقة، وبما يتماشى مع عظمتها ومكانتها التاريخية.

وقالت النائبة نورا علي، إن الأهرامات منطقة جذب سياحية متفردة، وأن النهوض بها ومواجهة أي سلبيات تواجه زوارها ضرورة يجب التصدي لها بكل حزم.

وأشارت إلى أن الأهرامات تمثل لمصر رمز العراقة والحضارة والتاريخ، ومحورًا مهمًا من أهم محاور الجذب السياحي.