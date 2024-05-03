ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي

انتهت مباراة روما الإيطالي أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 0/2 لصالح فريق باير ليفركوزن، في المباراة التي أقيمت الخميس، على ملعب الأوليمبيكو، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

سجل فلوريان فيرتز هدف ليفركوزن الأول في مرمى روما في الدقيقة 28، ثم أضاف أندريش الهدف الثاني للفريق الألماني بالدقيقة 73 ليضع بطل الدوري الألماني قدما في نهائي الدوري الأوروبي.

وستقام مباراة الإياب في ملعب باي أرينا معقل ليفركوزن في ألمانيا يوم الخميس المقبل.

تشكيل روما ضد ليفركوزن

ميل سفيلار - كارسدورب - مانشيني - كريس سمالينج - سبينازولا - كريستانتي - لياندرو باريديس - بيليجريني - باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - ستيفان الشعراوي.



تشكيل ليفركوزن أمام روما

كوفار - جريمالدو - ستانيشيتش - تاه - تابسوبا - فريمبونج - أندريش - تشاكا - هينكابي - فيرتز - أمين عدلي.



ليفركوزن، المتوج مؤخرا بلقب الدوري الألماني “البوندسليجا” دخل مباراة الذهاب في نصف النهائي للثأر من روما بسبب خسارته في الدور قبل النهائي في نسخة الموسم الماضي، للتأهل للمباراة النهائية، حيث سيواجه الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين مارسيليا الفرنسي وأتالانتا الإيطالي.

في المقابل، يمتلك روما رصيدا وافرا من الخبرة المكتسبة من مشاركاته الأوروبية الأخيرة.

وتمكن روما من التأهل للدور قبل النهائي بعدما تغلب على مواطنه ميلان “3-1” في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية