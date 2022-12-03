سوريا.. مقتل قيادي في «قسد» إثر استهداف طائرة مسيرة تركية له

استهدفت طائرة مسيرة تركية، مساء اليوم السبت، سيارة عسكرية للفوج العسكري ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في قرية الشيخ سنجق بريف عامودا شمالي الحسكة، ما أدى إلى سقوط قتيلين أحدهم قيادي، والآخر سائق السيارة.

وحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، قٌتِل قائد فوج لدى قوات سوريا الديمقراطية، إضافة لسائق السيارة التي كانت تقله جراء استهدافها بصاروخين من طائرة تركية مسيرة في قرية سنجق شيخ التابعة لمدينة عامودا بريف الحسكة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سيارات الإسعاف سارعت على الفور لنقل المصابين.

ويأتي ذلك، بعد هدوء حذر من القصف الجوي التركي على مناطق سيطرة “قسد” في شمال وشرق سوريا.