اليوم .. بدء قبول طلبات راغبي التدريب على مهنة اللحام مجانا بالإسكندرية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، عن بدء قبول التدريب علي مهنة اللحام مجانا، من اليوم الأحد، بمركز تدريب محرم بك ، علي أن يبدأ التدريب اعتبارا من 11 ديسمبر الجاري ، لحملة المؤهلات العليا، والمتوسطة، وفوق المتوسطة،وبدون مؤهل، والسن من 18 إلى 45 سنة، ومدة الدورة شهرين.

وقالت المديرية إنها سوف تبدأ من اليوم الأحد في قبول طلبات الراغبين في التدريب علي مهنة اللحام مجانا ، مؤكدة أن العدد محدود، وسوف يبدأ التدريب 11 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن التدريب يتم على أيدى أفضل المدربين المعتمدين لدي المديرية، ويحصل المتدرب علي مكافأة لأوائل الخريجين ، وبدل لكل متدرب ، فضلا عن شهادة معتمدة من القوى العاملة باجتياز الدورة التدريبية.

وأضافت أن شروط التقديم يشمل جميع المؤهلات وبدون مؤهل ،بشرط التفرغ، حيث أن التدريب يتم طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا حتي الواحدة ظهراً ما عدا يومي الجمعة والسبت ، ومدة الدورة شهرين.

وأشارت المديرية إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل ملف ورق ، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي إن وجد، وتقدم الأوراق بمقر مركز تدريب محرم بك 100 شارع محسن خلف كلية العلوم ، تليفون : 3909928.