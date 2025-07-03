هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى زاهر.. شاهد

احتفل المنتج هشام جمال بتخرج زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب هشام جمال: "أشعر بالسعادة والحظ لأننى أملك فرصة التواجد معك فى هذه المناسبة.. لا أريد أن أفوت أى شىء تمرين به فى حياتك.. تم التخرج بنجاح".

هشام جمال وليلى أحمد زاهر

وعبرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عن سعادتها بحضور الفنان تامر حسني لحفل تخرجها وشقيقتها من المعهد العالي للسينما.

وكتبت في "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”: “شكرا من قلبي يا تيمو على المفاجأة الحلوة دي، بجد نورتنا وفرحتنا، وكنت معانا في يوم مهم جدا لينا، وجودك لوحده كان كفاية يخلي اليوم ده مميز أكتر ما هو”.

ودعمت الفنانة ليلى أحمد زاهر، شقيقتها الفنانة ملك زاهر على التجربة الأولى لها في الإخراج.

وكتبت ليلى زاهر، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”: "شنطة سفر، رحلة مشاعر، فيلم تخرجنا القصير "شنطة سفر" الذي كتبته وأخرجته بشغف أختي ملك أحمد زاهر. هذا العمل مميز جدًا بالنسبة لنا، انتظروا شنطة سفر".