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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف تحذر من هجوم روسي مكثف على البنية التحتية في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

تستعد روسيا "لهجوم مكثف" على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، حسبما كشفت ناتاليا جومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني يوم الأحد.

وقالت جومينيوك، في حديث لقناة 24 الأوكرانية: إن "مهمة الروس هي الإرهاب".

وحول الهجوم المحتمل، أوضحت المسؤولة الأوكرانية أن "القوات الروسية تحضر لهجوم مكثف، ومن الممكن وقوعه في أي يوم، ونعلم أن العدو لا يهمه إن كان الهجوم ليلًا أو نهارًا".

وتتخذ السلطات الأوكرانية الإجراءات الاحترازية اللازمة، بحسب جومينيوك.

ومنذ ما يقرب من أسبوعين، "لم يشن العدو ضربات صاروخية مكثفة، ومع ذلك، قد ينتهي هذا التوقف في أي وقت"، حسب المتحدثة، مؤكدة أن الجيش الأوكراني يعزز الحماية في محطات الطاقة والبنية التحتية الحيوية الأخرى.

وأشارت جومينيوك إلى أن "روسيا عززت أيضًا وجودها في البحر الأسود".

واختتمت المسؤولة الأوكرانية قائلة إن "هناك 21 سفينة، بينها 4 حاملات صواريخ من نوع كاليبر، بإجمالي 24 صاروخًا، ونظرًا لوجود حاملتي غواصات أيضًا، فإنه من الصعب علينا رصد عمليات إطلاق الصواريخ، لذا يجب أخذ أجهزة الإنذار من الغارات الجوية على محمل الجد".

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