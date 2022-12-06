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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

88 طلب إحاطة وسؤالا لوزير الصناعة أمام البرلمان حول تشغيل المصانع المتوقفة..اليوم

الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

يواصل مجلس النواب استخدام أدواته الرقابية حيث يناقش اليوم الثلاثاء ٨٨ طلب إحاطة و سؤال وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة  تناقش  سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.

و تشهد الجلسة العامة مناقشة طلبات عامة مقدمة من:

النائبة  هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية و. النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة.

و أخرى مقدمة  محمد الصمودي و عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به.​ بالإضافة لطلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.

كما تشهد طلب مناقشة عامة مقدم من النائب  محمود عصام موسي و عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات. كما تتضمن طلبات إحاطة وسؤال عن إلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي.

بالإضافة إلى طلبا إحاطة مقدمان من:النائب  محمد الحسيني، عن النقص الشديد في المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، والنائب سليمان وهدان، عن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.

ويشهد المجلس ايضا مناقشة أسئلة مقدمة من: أحمد حمدي خطاب، عن تصدير مخلفات زيت الطعام وعدم إعادة تدويره و النائب  أحمد فرغلي، عن السماح لمصنع سينمار باستيراد مواد ضارة بصحة الإنسان.و اخر من النائب  مجدي الوليلي، عن الآثر السلبي لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصري.بالاضافة الى اخر مقدم من النائب  هناء أنيس، عن دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة للوزارة في جذب الاستثمارات.

مجلس النواب وزير التجارة والصناعة طلب احاطة طلبات مناقشة عامة الأسئلة

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