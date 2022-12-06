قطع المياه بـ3 مدن جديدة بأكتوبر لمدة 10 ساعات.. اليوم

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع المياه اليوم الثلاثاء عن بعض المناطق التابعة لـ 3 أجهزة تابعة، وهما مدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.



وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن المناطق المقرر قطع المياه عنها منها الحى الأول حتى الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر - جنوب الأحياء والمنطقة الصناعية - دريم لاند - مول مصر - غرب سوميد - الأماكن المرتفعة بالحي المتميز وبالم هليز، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم حتى الساعة السابعة مساءًا يوم الثلاثاء.

أما بالنسبة لمناطق مدينة حدائق أكتوبر فتشهد أحياء ( الفردوس - هرم سيتي - أبناء الجيزة - الأولى بالرعاية - الإنتاج الإعلامي - - سكن مصر - كمبوند هرم سيتي - 645 عمارة - ابنى بيتك 7-5 )، وفيما يخص مدينة أكتوبر الجديدة تضمنت منطقة ابنى بيتك 6.

وأشار جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر في بيان له، إلى أن سبب الانقطاع يعود لنقل خط المياه الرئيسي للمدينة والمتعارض مع مسار أعمال تنفيذ المشروع القومي القطار السريع تنفيذ هيئة الطرق والكباري وعليه سوف يتم انقطاع المياه بالأدوار المرتفعة طبقًا للأماكن الموضحة.

توفير المياه

وناشد الجهاز المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع،وخصص ارقام لطلب سيارات مياه نقية يرجى التواصل على رقم 01150046019-01150335658 - 02/38350405.