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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: شبكة الطرق الجديدة تحقق التنمية المستدامة..فيديو

عماد نبيل
عماد نبيل

أكد الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي، أن رؤية الدولة المصرية تهدف إلى إنشاء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية في كافة القطاعات .

 

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وقال عماد نبيل في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :"  شبكة الطرق والمحاور وسيلة للتنمية وإنتقال  المواطن بسهولة وربط أطراف الدولة وربط الموانيء بالطرق ".

 وأضاف عامد نبيل:"  الهدف من شبكة الطرق  الجديدة هو تحقيق رؤية  الدولة المصرية  2050 لإحداث التنمية الشالمة".

 واكمل عماد نبيل:"  شبكة الطرق  الجديدة تحقق التنمية المستدامة التي تهدف الدولة المصرية لتحقيقها ".

ولفت عماد نبيل :" 99% من البضائع المنقولة في مصر تتم عن طريق الطرق البرية وبالتالي تطوير شبكة الطرق أمر في غاية الأهمية ".

 

استشاري طرق شبكة الطرق اخبار التوك شو محاور

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