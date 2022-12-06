خبير: شبكة الطرق الجديدة تحقق التنمية المستدامة..فيديو

أكد الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي، أن رؤية الدولة المصرية تهدف إلى إنشاء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية في كافة القطاعات .

وقال عماد نبيل في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" شبكة الطرق والمحاور وسيلة للتنمية وإنتقال المواطن بسهولة وربط أطراف الدولة وربط الموانيء بالطرق ".

وأضاف عامد نبيل:" الهدف من شبكة الطرق الجديدة هو تحقيق رؤية الدولة المصرية 2050 لإحداث التنمية الشالمة".

واكمل عماد نبيل:" شبكة الطرق الجديدة تحقق التنمية المستدامة التي تهدف الدولة المصرية لتحقيقها ".

ولفت عماد نبيل :" 99% من البضائع المنقولة في مصر تتم عن طريق الطرق البرية وبالتالي تطوير شبكة الطرق أمر في غاية الأهمية ".