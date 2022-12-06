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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنشر أنظمة صواريخ دفاعية قرب اليابان.. وطوكيو تراقب الوضع |ما القصة؟

روسيا تنشر أنظمة
روسيا تنشر أنظمة صواريخ دفاعية قرب اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن نشر أنظمة صواريخ دفاع ساحلية متحركة في جزيرة كوريل الشمالية، وهي جزء من سلسلة جزر ذات موقع استراتيجي تمتد بين اليابان وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وتطالب اليابان بجزر كوريل الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا، والتي تسميها طوكيو الأراضي الشمالية، وهو خلاف إقليمي يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما استولت عليها القوات السوفيتية من اليابان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة باستيون الروسية، التي بها صواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر، نُشرت في جزيرة باراموشير.

وأضافت أن "جنود السواحل في اسطول المحيط الهادئ سيبقون على مدار الساعة للسيطرة على منطقة المياه المجاورة ومناطق المضيق".

وقالت الوزارة إنه تم إنشاء معسكر للجيش في باراموشير مع مرافق تتيح الخدمة على مدار العام والإقامة والترفيه والطعام للأفراد.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا الانتشار يأتي بعد عام من إقامة روسيا أنظمة باستيون في جزيرة ماتوا في الجزء الأوسط من سلسلة جبال كوريل.

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وردا على ذلك، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستراقب عن كثب النشاط العسكري الروسي، مضيفا أنه يتكثف في مناطق الشرق الأقصى بالتزامن مع حرب موسكو في أوكرانيا.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن في تقرير صدر في سبتمبر وألقى بظلاله على الحرب في أوكرانيا إن عسكرة موسكو لجزر الكوريل "ظل إلى حد كبير تحت الرادار".

وجاء في التقرير المنشور أن "خطوات روسيا لتعزيز وجودها تشير إلى أن الجزر ستستمر في لعب دور غير مجدي في مستقبل العلاقات الروسية اليابانية وأن على اليابان والولايات المتحدة تعميق المشاورات بشأن أنشطة روسيا في المنطقة".

وانضمت اليابان إلى حلفائها الغربيين في تطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

وتقول أوكرانيا وحلفاؤها إن روسيا شنت حربا دون استفزاز. وانسحبت روسيا من محادثات معاهدة السلام مع اليابان وجمدت المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلقة بجزر الكوريل المتنازع عليها بسبب العقوبات اليابانية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
 

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