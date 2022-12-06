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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإصلاح هيئة التنمية الصناعية

إيهاب الطماوي، وكيل
إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب

طالب النائب  إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بإصلاح هيئة التنمية الصناعية التي اعتبرها تمثل عقبة أمام المستثمرين. 


وقال خلال توجيه طلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة خلال الجلسة العامة اليوم "أتمنى أن الوزارة يكون عندها مردود في الشارع"، ولفت إلى أن طلب الإحاطة بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقال إن "الهيئات التابعة للوزارات غالبًا ما تكون عبء على الوزير بدل من العمل على جذب المستثمرين".
وأضاف "المنظومة في هيئة التنمية الصناعية تحتاج إعادة نظر من أول فرد الأمن كأنه واقف ليعاقب المستثمر المصري أو الأجنبي الذي يتجرأ ويذهب ناحية باب هيئة التنمية الصناعية إزاي يتجرأ وييجي ناحية شبك الخدمات إزاي يتجرا وييجب يستثمر في مصر".
واختتم الطماوي "هيئة التنمية الصناعية تحتاج التحول لهيئة جاذبة للمستثمرين لو الرئيس مهتم بالصحة والتعليم لبناء الوطن مهتم أيضًا بالزراعة والصناعة ولن تستقيم الأمور إلا بتطوير هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة.
 

إيهاب الطماوي هيئة التنمية الصناعية لجنة الشؤون الدستورية جذب المستثمرين

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