إبراهيم عبد الجواد يدعم المغرب:ماتش مش سهل بس إن شاء الله قدها



حرص الاعلامي إبراهيم عبدالجواد علي دعم المنتخب المغربي والذي يخوض اليوم مباراة مصيرية أمام منتخب إسبانيا في دور الـ 16 فى كأس العالم قطر 2022.



وكتب عبد الجواد تغريدة له عبر حسابه علي موقع "فيسبوك" قائلا "كل التوفيق لرجالة المغرب النهاردة.. ماتش مش سهل بس إن شاء الله قدها وقدود ديما مغرب"

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يخوض المنتخب المغربى، مواجهة مثيرة فى دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022، عندما يلتقى مع نظيره الإسبانى، فى المباراة التى تجمع المنتخبين فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.



وتأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم، إلى دور الـ16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022 بعد الفوز الذي حققه على كندا بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس الماضي.