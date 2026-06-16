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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا

بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا
بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس كريمى.

بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا..


المقادير:
1.3 كيلو جرام بطاطس مقطعة شرائح رقيقة
2 كوب كريمة طهي
3 فص ثوم مفروم
3 معلقة كبيرة زبدة
1.5 معلقة صغيرة ملح
ربع معلقة صغيرة فلفل
معلقة كبيرة أوراق زعتر طازجة
2.5 كوب جبن موزاريلا


طريقة التحضير:
- اسلقي البطاطس المقطعة لمدة 10 دقايق.
- اخلطي الكريمة مع الثوم المفروم والزبدة، ودخليهم الميكروويف لمدة 1-2 دقيقة لحد ما الزبدة تدوب.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180.
- رتبي طبقة البطاطس الأولى في صينية وصبي أكتر من ثلث خليط الكريمة، وتبليه بالملح والفلفل وثلث معلقة كبيرة من أوراق الزعتر ورشي ثلث كوب جبنة موزاريلا وكرري الخطوة مع طبقتين كمان باستثناء عدم اضافة الجبنة على الوش.
- غطيها بورق فويل ودخليها الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو لحد ما البطاطس تستوي.
- انزعى الفويل ورشي باقي الجبنة وسيبيها على نار عالية لحد ما الجبنة تسيح وقدميها مع اللحم او الدجاج المشوي

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