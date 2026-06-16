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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
أسماء عبد الحفيظ

تُعد المارون جلاسيه من أشهر الحلويات الفرنسية الفاخرة التي تتميز بمذاقها الحلو وقوامها الطري اللامع.

وتعتمد هذه الحلوى على حبات الكستناء التي تُطهى ببطء داخل شراب السكر حتى تتشبع بطعمه، ثم تُجفف لتكتسب طبقة لامعة مميزة، ولهذا السبب تُعرف باسم الكستناء المسكرة.

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل 

ورغم أن المارون جلاسيه تُباع بأسعار مرتفعة في المتاجر المتخصصة، فإن تحضيرها في المنزل ممكن باتباع بعض الخطوات الدقيقة والتحلي بالصبر للحصول على مذاق قريب من الوصفات الأصلية،للشيف زينب عثمان.

مكونات المارون جلاسيه

لتحضير كمية مناسبة من المارون جلاسيه تحتاجين إلى:

  • نصف كيلو من حبات الكستناء الطازجة.
  • 500 جرام من السكر الأبيض.
  • 750 مل من الماء.
  • ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو عود فانيليا طبيعي.
  • ملعقة صغيرة من العسل الأبيض لتعزيز اللمعان اختياري.

الخطوة الأولى: تجهيز الكستناء

اغسلي حبات الكستناء جيدًا، ثم اصنعي شقًا صغيرًا على القشرة الخارجية لكل حبة باستخدام سكين حاد، فهذه الخطوة تساعد على إزالة القشرة بسهولة بعد السلق.

ضعي الكستناء في قدر به ماء مغلي واتركيها لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم ارفعيها من الماء وابدئي في تقشيرها وهي لا تزال دافئة، مع الحرص على إزالة القشرة الخارجية والجلد البني الرقيق الموجود تحتها.

الخطوة الثانية: طهي الكستناء برفق

بعد تقشير الكستناء، ضعيها في ماء ساخن واتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى تصبح طرية دون أن تتفتت. يجب التعامل معها بحذر لأن حبات الكستناء تصبح هشة بعد الطهي.

الخطوة الثالثة: تحضير شراب السكر

في قدر آخر، ضعي الماء مع السكر وقلبي حتى يذوب تمامًا، ثم أضيفي الفانيليا والعسل إذا رغبتِ. اتركي الخليط حتى يبدأ بالغليان، ثم خففي النار.

ضعي حبات الكستناء برفق داخل شراب السكر واتركيها على نار هادئة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم ارفعي القدر عن النار واتركي الكستناء داخل الشراب لعدة ساعات أو طوال الليل حتى تمتص المذاق.

سر الحصول على المارون جلاسيه الأصلية

للحصول على النتيجة الأقرب للوصفة الفرنسية التقليدية، يتم تكرار عملية تسخين الكستناء داخل شراب السكر ثم تركها تبرد وتمتص الشراب على مدار يومين أو ثلاثة أيام. هذه الخطوة تسمح للسكر بالتغلغل داخل حبات الكستناء دون أن تفقد شكلها.

كلما تمت العملية ببطء، أصبح قوام الكستناء أكثر نعومة وامتلأت بالنكهة الحلوة المميزة.

المرحلة الأخيرة: التجفيف والتلميع

بعد انتهاء مراحل التشريب، أخرجي حبات الكستناء بحذر وضعيها على شبكة أو ورق زبدة واتركيها حتى تجف لعدة ساعات. يمكن دهنها بطبقة خفيفة جدًا من شراب السكر المركز لمنحها لمعانًا جذابًا يشبه الأنواع التي تباع في المحلات.

نصائح لنجاح الوصفة

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم

اختاري حبات كستناء كبيرة ومتقاربة في الحجم حتى تنضج بشكل متساوٍ.

لا تتركي الكستناء تغلي بقوة بعد التقشير حتى لا تتفتت.

استخدمي ملعقة مسطحة أو مصفاة عند نقل الحبات لتجنب كسرها.

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم

احفظي المارون جلاسيه في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة.

فوائد الكستناء الصحية

إلى جانب مذاقها المميز، تحتوي الكستناء على الألياف التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع، كما تمد الجسم بالكربوهيدرات المعقدة وبعض الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم وفيتامين C.

لكن يجب تناول المارون جلاسيه باعتدال، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر نتيجة عملية التشريب.

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طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم

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