أسرار تحضير المارون جلاسيه فى المنزل

بمجرد سماع كلمة "المارون جلاسيه" نتذكر حلوى الكستناء "أبو فروة" بجلاسيه السكر الشهيرة التي يصدمنا دائما سعرها المرتفع.





ويرتفع سعر المارون جلاسيه دائما ليس لغلاء مكوناته ولكن لطول فترة تحضيره التي تصل لعدة أيام رغم انه أبو فروة مزين بجلاسيه السكر فقط.





ويقدم الشيف شربيني كل تفاصيل و خطوات تحضير المارون جلاسيه بطريقته الأصلية وبتكلفة بسيطة لا تتخطى ثمن كيلو أبو فروة لنوفر ثمنه ونتذوق مذاق أشهر الحلويات الغربية وأغلاها.



مكونات المارون جلاسيه:

كيلو كستناء "أبو فروة"

ماء مغلي

مقادير الشربات للمرة الواحدة:

2 كوب ماء

1 كوب سكر

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم "تضاف في المرحلة الشربات الثالثة"

2 كوب سكر بودرة

طريقة المارون جلاسيه:

- نقوم بعمل شق وفتح بسكين حاد "مشرشر" في قشرة أبو فروة الخارجية.

- يوضع أبو فروة بعد شقه في صينية ويدخل فرنا ساخنا على أعلى درجة حرارة لمدة 15 دقيقة حتى تفتح قشرته الخارجية الصلبة.

- يخرج أبو فروة من الفرن وتنزع القشرة الصلبة منه.

- يوضع أبو فروة في ماء مغلي لمدة 25 دقيقة ثم يرفع ويوضع في ماء مثلج لنزع القشرة الداخلية منه.

- يوضع الماء والسكر والفانيليا مع عصرة الليمون على النار لعمل الشربات حتى يبدأ في الغليان ويتماسك قوامه.

- يوضع أبو فروة بعد تقشيره في الشربات ويترك للغليان لمدة ساعة على النار.

- بعد مرور الساعة ترفع حلة الشربات وأبو فروة من على النار وتغطى وتترك في المطبخ بدرحة حرارة الغرفة لمدة ليلة كاملة.

- تكرر الخطوة السابقة بعمل شربات جديد ووضع أبو فروة فيه لليلة كاملة للمدة ثلاث أو أربع مرات على مدار 4 أيام وفي المرة الثالثة توضع ملعقة بيكربونات صوديوم.

- بعد مرور الخطوات السابقة على مدار أيام يفرد أبو فروة على شبكة نظيفة لتصفية ما به من شربات ويتعرض للرطوبة حتى يمكن تجليسه.

- يوضع الشربات الآخر على سكر البودرة ناعم ويقلب جيدا لفك التكتلات به والحصول على قوام ثقيل سهل الفرد.

- يوضع أبو فروة في جلاسيه السكر ويغطى بالكامل ويرفع على شبكة لتصفية الجلاسيه الزائد ثم توضع طبقة جديدة عليه ويترك ليصفى ثم يقدم.

حفظ المارون جلاسيه:



يحفظ المارون جلاسيه في أوعية أو أكواب ورقية بلاستيكية ويترك في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن الثلاجة فهو لا يتلف أو يذوب بل يزداد تماسك مع رطوبة الجو.



خطوات ضرورية:

- يجب الانتباه للتعامل مع أبو فروة برفق حتى لا يتكسر مع الحرارة ويحافظ على شكله ليقدم مارون جلاسيه بشكله الكامل.

- تكرار مرحلة الشربات ضرورية ولا يمكن الاستغناء عن أحدهم ليحضر المارون جلاسيه بطريقته الأصلية.

- يمكن مضاعفة مقدار الشربات على حسب كمية أبو فروة المحضرة في الوصفة حتى يتم غليانه ويتشرب جيدا.