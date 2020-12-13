ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسرار تحضير المارون جلاسيه فى المنزل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
مارون جلاسية
مارون جلاسية
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

بمجرد سماع كلمة "المارون جلاسيه" نتذكر حلوى الكستناء "أبو فروة" بجلاسيه السكر الشهيرة التي يصدمنا دائما سعرها المرتفع.


ويرتفع سعر المارون جلاسيه دائما ليس لغلاء مكوناته ولكن لطول فترة تحضيره التي تصل لعدة أيام رغم انه أبو فروة مزين بجلاسيه السكر فقط.


ويقدم  الشيف شربيني كل تفاصيل و خطوات تحضير المارون جلاسيه بطريقته الأصلية وبتكلفة بسيطة لا تتخطى ثمن كيلو أبو فروة لنوفر ثمنه ونتذوق مذاق أشهر الحلويات الغربية وأغلاها.

مكونات المارون جلاسيه:
كيلو كستناء "أبو فروة"
ماء مغلي
مقادير الشربات للمرة الواحدة:
2 كوب ماء
1 كوب سكر
عصير ليمونة
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم "تضاف في المرحلة الشربات الثالثة"
2 كوب سكر بودرة

طريقة المارون جلاسيه:
- نقوم بعمل شق وفتح بسكين حاد "مشرشر" في قشرة أبو فروة الخارجية.
- يوضع أبو فروة بعد شقه في صينية ويدخل فرنا ساخنا على أعلى درجة حرارة لمدة 15 دقيقة حتى تفتح قشرته الخارجية الصلبة.
- يخرج أبو فروة من الفرن وتنزع القشرة الصلبة منه.
- يوضع أبو فروة في ماء مغلي لمدة 25 دقيقة ثم يرفع ويوضع في ماء مثلج لنزع القشرة الداخلية منه.
- يوضع الماء والسكر والفانيليا مع عصرة الليمون على النار لعمل الشربات حتى يبدأ في الغليان ويتماسك قوامه.
- يوضع أبو فروة بعد تقشيره في الشربات ويترك للغليان لمدة ساعة على النار.
- بعد مرور الساعة ترفع حلة الشربات وأبو فروة من على النار وتغطى وتترك في المطبخ بدرحة حرارة الغرفة لمدة ليلة كاملة.
- تكرر الخطوة السابقة بعمل شربات جديد ووضع أبو فروة فيه لليلة كاملة للمدة ثلاث أو أربع مرات على مدار 4 أيام وفي المرة الثالثة توضع ملعقة بيكربونات صوديوم.
- بعد مرور الخطوات السابقة على مدار أيام يفرد أبو فروة على شبكة نظيفة لتصفية ما به من شربات ويتعرض للرطوبة حتى يمكن تجليسه.
- يوضع الشربات الآخر على سكر البودرة ناعم ويقلب جيدا لفك التكتلات به والحصول على قوام ثقيل سهل الفرد.
- يوضع أبو فروة في جلاسيه السكر ويغطى بالكامل ويرفع على شبكة لتصفية الجلاسيه الزائد ثم توضع طبقة جديدة عليه ويترك ليصفى ثم يقدم.

حفظ المارون جلاسيه:

يحفظ المارون جلاسيه في أوعية أو أكواب ورقية بلاستيكية ويترك في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن الثلاجة فهو لا يتلف أو يذوب بل يزداد تماسك مع رطوبة الجو.

خطوات ضرورية:
- يجب الانتباه للتعامل مع أبو فروة برفق حتى لا يتكسر مع الحرارة ويحافظ على شكله ليقدم مارون جلاسيه بشكله الكامل.
- تكرار مرحلة الشربات ضرورية ولا يمكن الاستغناء عن أحدهم ليحضر المارون جلاسيه بطريقته الأصلية.
- يمكن مضاعفة مقدار الشربات على حسب كمية أبو فروة المحضرة في الوصفة حتى يتم غليانه ويتشرب جيدا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البسبوسة بالسميد

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تارت مانجو

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة

طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة

طريقة سهلة لعمل البسبوسة في المنزل بتكلفة أقل

كَب كيك لأعياد الميلاد والمناسبات

ترشيحاتنا

اخبار النادي الاهلي| تطور في أزمة نادي القرن.. مجازاة 5 مسئولين بـ استاد القاهرة

أزمة الصورة.. فرج عامر: ميدو باس دماغ محمود الخطيب وحسن حمدي

فوائد شهادات استثمار البنك الاهلي

أول تعليق من يسرا اللوزي على صورها المثيرة للجدل خلال حملها

الماء الساخن يقضي على فيروس كورونا؟ حقيقة أم شائعة..إستشاري يرد

بفستان أسود.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بمكياج ساحر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الأفلام.. فندق يضع زبائنه في مغامرة لدخول غرفهم| صور

رغم ارتفاع إصابات كورونا .. تدافع الآلاف في المتاجر استعدادا لأعياد الميلاد بـ لندن| صور

بعد عقد قرانها.. بشرى تستعرض أنوثتها بإطلالات مثيرة.. شاهد