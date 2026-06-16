ستارمر: بحثنا مع قادة السبع الآخرين تفاصيل الاتفاق الأمريكي - الإيراني وسبل إعادة فتح هرمز سريعا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه بحث مع قادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع، تفاصيل الاتفاق الأمريكي-الإيراني، وسبل إعادة فتح المضيق في أسرع وقت ممكن.

وأعرب ستارمر - في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة "إيفيان" الفرنسية - عن ترحيبه باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.. وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء على ما بذلوه من جهود للتوصل إليه؛ واصفا الاتفاق "بالانجاز الكبير".

وأشار رئيس الحكومة البريطانية - في تصريحاته - إلى الجهود التي بذلها بالتعاون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل تحالف يضم عددا من الدول للاضطلاع بدور ضمان إعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أن فتح المضيق يمثل أهمية كبرى، خاصة بالنسبة لبلاده نظرا للتأثيرات التي لحقت بالاقتصاد البريطاني والأسر البريطانية جراء غلقه.

وأكد ستارمر أن بريطانيا ستواصل الاضطلاع بدورها الكامل في هذا الشأن، لافتا إلى أن هذه المسألة كانت من بين النقاشات التي أجراها مع قادة السبع ومع الرئيس ترامب على هامش القمة.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أشار ستارمر إلى أن أوكرانيا تحرز تقدما، وأوضح قائلا: "هناك وحدة داخل قاعة اجتماعات مجموعة السبع بأن أوكرانيا أفضل حالا الآن، وتستعيد الأراضي، وبأن العقوبات لها تأثير كبير على روسيا".. وشدد على ضرورة مواصلة مجموعة السبع زيادة الضغط على روسيا.

وعلى الصعيد المحلي في بريطانيا، صرح ستارمر بأنه يعتزم الاستمرار في منصبه، وتحقيق الوعود التي اُنتخب من أجلها والمتمثلة في خدمة هذا البلد وتحقيق التغيير الذي يستحقه الشعب البريطاني.