طرح جديد في البورصة.. صكوك سيادية وسندات خزانة قيمتها 14 مليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية عن قيد إصدار جديد من الصكوك السيادية المصرية وسندات الخزانة بقيمة تتجاوز الـ14 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.

وأوضحت البورصة في بيان، أن الإصدار الخاص بالصكوك السيادية بقيمة 600 مليون جنيه، ويبلغ عدد الصكوك المصدرة 600 ألف صك بقيمة اسمية قدرها ألف جنيه للصك الواحد، بمعدل عائد ثابت قدره 22.983% سنويًا يدفع كل ستة أشهر فى 16 ديسمبر و 16 يونيو من كل عام، على أن تستحق بتاريخ 16/06/2029، وتم إدراج الإصدار تحت كود الترقيم الدولي EGKGU00081F6.

وأعلنت البورصة قيد إصدار جديد من سندات الخزانة المصرية لأجل 16 يونيو 2036 متغيرة العائد، بقيمة إجمالية بلغت 13.459 مليار جنيه، موزعة على 13.459 مليون سند بقيمة اسمية ألف جنيه للسند الواحد.

ويبلغ العائد المتغير الحالي على السندات 25.1% سنوياً، ويتم صرفه بشكل ربع سنوي في أيام 16 سبتمبر و16 ديسمبر و16 مارس و16 يونيو من كل عام.

تم إدراج إصدار سندات الخزانة بقاعدة بيانات البورصة المصرية تحت كود الترقيم الدولي EGBGR07011V9، اعتباراً من بداية جلسة تداول 16 يونيو 2026.