ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جلسة مباحثات مع رئيس الإمارات على هامش قمة السبع، أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة “الأولى المصرية”، في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مدينة إيفيان الفرنسية، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7).

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في إطار دعوته لحضور القمة التي تناقش عددًا من القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية، إلى جانب ملفات التعاون الدولي والتحديات الإقليمية الراهنة.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيس خلال القمة في جلسات ومباحثات تتناول سبل تعزيز التعاون بين الدول المشاركة، ودعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.