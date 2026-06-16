حوار جانبي بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي والفرنسي قبل قمة السبع

في لقطة تعبر عن حجم الصداقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي ترامب، والرئيس الفرنسي ماكرون، حدث حوار بينهم قبل انطلاق قمة السبع.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بحضور الرئيس الأمريكي ترامب، والرئيس الفرنسي ماكرون.

وفي وقت سابق أفادت قناة “الأولى المصرية” في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مدينة إيفيان الفرنسية، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7).

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في إطار دعوته لحضور القمة التي تناقش عددًا من القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية، إلى جانب ملفات التعاون الدولي والتحديات الإقليمية الراهنة.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيس خلال القمة في جلسات ومباحثات تتناول سبل تعزيز التعاون بين الدول المشاركة، ودعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.



