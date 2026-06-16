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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حفاوة كبيرة.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسي خلال قمة السبع

الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي
البهى عمرو

استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون، الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال وصوله للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وظهر في الفيديو الحفاوة الكبيرة من الرئيس الفرنسي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق أفادت قناة “الأولي المصرية” في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مدينة إيفيان الفرنسية، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7).

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في إطار دعوته لحضور القمة التي تناقش عددًا من القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية، إلى جانب ملفات التعاون الدولي والتحديات الإقليمية الراهنة.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيس خلال القمة في جلسات ومباحثات تتناول سبل تعزيز التعاون بين الدول المشاركة، ودعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

الرئيس الفرنسي السيسي ماكرون

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