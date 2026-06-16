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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السيدة انتصار السيسي: ندعو الله أن يحمل العام الهجري الجديد الخير والأمل للأمة

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، داعيةً المولى عز وجل أن يجعله عاماً يحمل الخير والأمل للأمة كافة.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، أبعث بأصدق التهاني إلى أبناء الشعب المصري، وإلى الأمة الإسلامية بمناسبة بداية عام هجري جديد".

وأضافت: "نسأل الله أن يحمل هذا العام مزيدًا من الطمأنينة والأمل، وأن يوفقنا جميعًا للسير على قيم الصبر والعطاء والتراحم، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه".

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