إنفانتينو يهدى أبو ريدة تذكار كأس العالم باسم الرئيس السيسي على هامش مباراة مصر وبلجيكا

أهدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة ، المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي " فيفا "، تذكار ودرع بطولة كأس العالم 2026 يحمل إسم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش مباراة مصر وبلجيكا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في افتتاح مباريات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026، بحضور خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد المصرى ورئيس بعثة المنتخب فى كأس العالم.

الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

حرص جياني إنفانتينو على تقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي نظراً للمجهودات المبذولة في مصر خلال السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الرياضة وبالأخص كرة القدم وظهور منتخب مصر بشكل مميز في افتتاح مباريات المجموعة ببطولة كأس العالم، معرباً عن امتنانه وسعادته بالتقدم الملحوظ خلال زيارته الأخيرة لمصر في مختلف المجالات .

شكر لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

من جانبه، وجه هاني أبوريدة خالص الشكر لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على التذكار المقدم من فيفا للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على دعم الدولة المصرية لكرة القدم للوصول لأفضل مستوياتها وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وهو ما ظهر مؤخراً في النتائج التي يقدمها المنتخب الأول في الفترة الأخيرة وكذلك النجاحات التي تقدمها منتخبات الناشئين والشباب مع استمرار العمل لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة.