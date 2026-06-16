‏مصر ثانيا.. أكثر المنتخبات خوضا لمباريات بدون فوز في كأس العالم

يواصل منتخب مصر تواجده ضمن قائمة المنتخبات الأكثر خوضًا للمباريات دون تحقيق أي انتصار في تاريخ كأس العالم، بعدما خاض 8 مباريات مونديالية دون الفوز في أي منها.

قائمة المنتخبات الأكثر خوضًا للمباريات دون تحقيق الفوز

الهندوراس: 9 مباريات

مصر: 8 مباريات

كندا: 7 مباريات

السلفادور: 6 مباريات

بوليفيا: 6 مباريات

نيوزيلندا: 6 مباريات

الفراعنة على أعتاب معادلة رقم الهندوراس

وبات المنتخب المصري على بعد مباراة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم هندوراس، كأكثر منتخب خاض مباريات في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

فرصة لكسر العقدة المونديالية

ويأمل الفراعنة في إنهاء هذه السلسلة السلبية خلال النسخة الحالية من كأس العالم 2026، وتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، بعدما اكتفوا سابقًا بالتعادلات والخسائر في نسخ 1934 و1990 و2018 و2026 حتى الآن.