بين الطائرات والملاعب.. تحدٍ خفي ينتظر أبطال كأس العالم 2026 ومفاجأة بشأن منتخب مصر

لن تكون المنافسة في كأس العالم 2026 داخل المستطيل الأخضر فقط، بل ستخوض المنتخبات تحديًا إضافيًا خارج الملاعب، يتمثل في الرحلات الطويلة والتنقل بين المدن المستضيفة للبطولة. ومع إقامة النسخة المقبلة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ووجود 16 مدينة تستضيف مباريات البطولة، سيجد اللاعبون أنفسهم أمام اختبار بدني جديد قد يؤثر على مستويات الأداء والنتائج.

وتأتي هذه التحديات في نسخة استثنائية من المونديال، حيث يشارك للمرة الأولى 48 منتخبًا بدلًا من 32، ما يضيف المزيد من التعقيدات التنظيمية، خصوصًا فيما يتعلق بالسفر، وفترات الراحة، واستشفاء اللاعبين بين المباريات.

مسافات شاسعة تفصل مدن المونديال

تتميز بطولة كأس العالم 2026 بامتداد جغرافي غير مسبوق، حيث تتوزع الملاعب الـ16 المستضيفة عبر مساحة واسعة في قارة أمريكا الشمالية. وتصل المسافات بين بعض المدن إلى نحو 2800 ميل، وهو ما يعني أن عددًا من المنتخبات سيكون مطالبًا بقطع رحلات جوية طويلة خلال دور المجموعات.

ورغم محاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقليل أعباء السفر من خلال توزيع مباريات المنتخبات داخل مناطق جغرافية متقاربة نسبيًا، فإن الفارق بين جداول المنتخبات سيظل واضحًا، إذ ستضطر بعض الفرق إلى قطع مسافات أكبر بكثير مقارنة بغيرها.

وتشير التقديرات إلى أن متوسط المسافات التي ستقطعها المنتخبات خلال مونديال 2026 سيصل إلى نحو 5146 ميلًا، وهو رقم أقل من نسخ سابقة مثل كأس العالم 2014 في البرازيل، التي بلغ متوسط السفر فيها حوالي 7054 ميلًا، وكذلك مونديال روسيا 2018 الذي وصل فيه المتوسط إلى نحو 5441 ميلًا.

قطر 2022.. النسخة الأكثر راحة في تاريخ البطولة

على الجانب الآخر، قدمت قطر في نسخة 2022 نموذجًا مختلفًا من حيث تقارب المسافات، بعدما أقيمت البطولة داخل نطاق جغرافي محدود للغاية. فقد كانت المسافة بين الملاعب ومراكز التدريب قريبة، مما منح المنتخبات فرصة أكبر للراحة وتقليل الإجهاد الناتج عن السفر.

لكن رغم أن مونديال 2026 لا يتجاوز بعض الأرقام السابقة، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في تفاوت المسافات بين المنتخبات. فهناك فرق ستخوض مباريات متقاربة جغرافيًا، بينما ستضطر أخرى إلى التنقل لمسافات طويلة خلال فترة قصيرة، وهو ما قد يصبح عاملًا مؤثرًا في دور المجموعات.

السفر.. عامل خفي قد يحسم نتائج المباريات

مع ضغط جدول المباريات وقصر الوقت المتاح للتعافي، قد يتحول السفر إلى عنصر حاسم في البطولة. فالانتقال المتكرر بين المدن لا يعني فقط ساعات الطيران، بل يشمل تغيير المناطق الزمنية، اختلاف الأجواء المناخية، وتأثير ذلك على النوم والجاهزية البدنية.

ويرى العديد من المتابعين أن المنتخبات التي تحصل على جداول سفر أقل صعوبة قد تمتلك أفضلية غير مباشرة، خصوصًا في مرحلة المجموعات التي تشهد إقامة عدد كبير من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة.

معاناة محتملة للمنتخبات الكبرى

لن تكون المنتخبات المرشحة للفوز باللقب بعيدة عن هذه التحديات، إذ تواجه بعض القوى الكبرى رحلات طويلة قد تؤثر على لاعبيها، خاصة أن معظم نجومها يخوضون موسمًا طويلًا في الدوريات الأوروبية قبل الوصول إلى كأس العالم.

ويأتي منتخب إنجلترا ضمن أكثر المنتخبات الكبرى سفرًا، حيث سيقطع حوالي 1721 ميلًا خلال دور المجموعات، بينما يأتي منتخب إسبانيا، بطل أوروبا الحالي، بمسافة تصل إلى 1469 ميلًا.

في المقابل، يتمتع منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم 2022، بجدول أكثر راحة نسبيًا، بعدما بلغت مسافة تنقلاته نحو 461 ميلًا فقط. أما منتخب فرنسا، أحد أبرز المرشحين للبطولة، فيمتلك جدولًا أقل إرهاقًا بين كبار المنافسين، حيث لن يقطع سوى حوالي 334 ميلًا.

أصحاب الأرض بين اختلافات السفر

أما المنتخبات المستضيفة، فتختلف ظروفها حسب توزيع مبارياتها. إذ سيقطع المنتخب الأمريكي نحو 1930 ميلًا خلال مرحلة المجموعات، بعدما يبدأ مشواره في لوس أنجلوس أمام باراجواي، ثم ينتقل إلى سياتل لمواجهة أستراليا، قبل العودة مرة أخرى إلى لوس أنجلوس لمواجهة تركيا.

أما منتخب كندا، فسيسافر لمسافة تصل إلى 2084 ميلًا تقريبًا، مع وجود رحلة مهمة بين تورونتو وفانكوفر، بينما ستكون المكسيك صاحبة أفضلية كبيرة، حيث لن تقطع سوى 580 ميلًا خلال دور المجموعات، مستفيدة من خوض مباريات قريبة جغرافيًا.

مصر الأقل سفرًا.. والبوسنة الأكثر تنقلًا

يحمل منتخب مصر مفاجأة إيجابية فيما يتعلق بجدول السفر، حيث سيكون من أقل المنتخبات قطعًا للمسافات في دور المجموعات، بعدما بلغت رحلاته نحو 239 ميلًا فقط، وهو ما قد يمنح الفراعنة فرصة أفضل للحفاظ على التركيز والجاهزية البدنية.

وفي المقابل، يأتي منتخب البوسنة والهرسك كأكثر المنتخبات سفرًا خلال الدور الأول، بعدما يقطع نحو 3144 ميلًا، ليواجه تحديًا إضافيًا خارج حسابات المنافسة الفنية.

تثبت نسخة كأس العالم 2026 أن البطولة لن تكون اختبارًا للمهارات والخطط فقط، بل ستكون أيضًا معركة في إدارة الجهد والطاقة. ومع اتساع رقعة المنافسات لتشمل ثلاث دول وقارة كاملة تقريبًا، قد تلعب عوامل السفر والاستشفاء دورًا غير متوقع في تحديد مصير المنتخبات.