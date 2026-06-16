نائب الرئيس الأمريكي: إيران لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية المدمرة

قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن إيران لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية التقليدية المدمرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيكون مفتوحًا بالكامل بحلول يوم الجمعة، في خطوة تعكس تقدمًا في مسار التهدئة والاتفاق مع إيران.

وقال ترامب إنه سيتم نشر النص الرسمي للاتفاق مع إيران خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ستعلن تفاصيله بشكل رسمي أمام الرأي العام.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة، مشيرًا إلى وجود تقدم إيجابي في المباحثات الجارية بين الجانبين.