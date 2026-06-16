قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح جديد في البورصة.. صكوك سيادية وسندات خزانة قيمتها 14 مليار جنيه
النفط يفقد 10% من قيمته في يومين.. خام برنت يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر
القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ
ترامب: عودة الملاحة لمضيق هرمز ورفض تمويل إعادة إعمار إيران أو امتلاكها سلاحا نوويا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا
ترامب: سيتم فتح مضيق هرمز وسيكون بالمجان
مصرع وإصابة 5 أشخاص.. زلزال يضرب شمال غرب الصين
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
كامل الوزير: أتحمل مسئولية سداد 14 مليار يورو.. وأورد للدولة فائضًا بالدولار
وزير النقل لـ النواب: لا نحصل على مليم من الموازنة العامة.. ومشروعاتنا تمول نفسها
موجة حر واسعة تجتاح أوروبا هذا الأسبوع.. والحرارة تتجاوز المعدلات الموسمية بـ13 درجة
مجلس النواب يوافق على تمويل الخطين الثاني والثالث للقطار السريع ويرفع جلساته إلى 22 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: مضيق هرمز مفتوح بالكامل الجمعة.. والإعلان الرسمي عن اتفاق إيران قريب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق مضيق هرمز سيكون مفتوحًا بالكامل بحلول يوم الجمعة، في خطوة تعكس تقدمًا في مسار التهدئة والاتفاق مع إيران.

وقال ترامب إنه سيتم نشر النص الرسمي للاتفاق مع إيران خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ستعلن تفاصيله بشكل رسمي أمام الرأي العام.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة، مشيرًا إلى وجود تقدم إيجابي في المباحثات الجارية بين الجانبين.

كما كشف ترامب عن عقد مؤتمر صحفي قريبًا لعرض تفاصيل الاتفاق ومناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بتنفيذه.

وتأتي هذه التصريحات في ظل متابعة دولية واسعة لتطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني، لما له من انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب مضيق مضيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026

شوبير ومصطفى

هذا الشبل من ذاك الأسد.. الفيفا يتغزل فى أحمد شوبير ونجله مصطفى

ترشيحاتنا

مسلسل للعدالة وجه آخر

ياسر جلال: شاهدت مباراة مصر وبلجيكا مع فريق عمل للعدالة وجه آخر

احمد زعيم مع بهاء سلطان

أحمد زعيم يقدم الأغنية الدعائية الثانية "بكلم نفسي" لــ بهاء سلطان

حفل فرقة أوبرا الأسكندرية

أوبرا الإسكندرية تغرد بـ غنائيات متنوعة

بالصور

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا

بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا
بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا
بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد