ترامب: مضيق هرمز مفتوح بالكامل الجمعة.. والإعلان الرسمي عن اتفاق إيران قريب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق مضيق هرمز سيكون مفتوحًا بالكامل بحلول يوم الجمعة، في خطوة تعكس تقدمًا في مسار التهدئة والاتفاق مع إيران.

وقال ترامب إنه سيتم نشر النص الرسمي للاتفاق مع إيران خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ستعلن تفاصيله بشكل رسمي أمام الرأي العام.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة، مشيرًا إلى وجود تقدم إيجابي في المباحثات الجارية بين الجانبين.

كما كشف ترامب عن عقد مؤتمر صحفي قريبًا لعرض تفاصيل الاتفاق ومناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بتنفيذه.

وتأتي هذه التصريحات في ظل متابعة دولية واسعة لتطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني، لما له من انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.