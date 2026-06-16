خالد الغندور يثير الجدل بشأن توقع نتيجة مباراة مصر مع إيران ونيوزيلندا

علق الإعلامي خالد الغندور على منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 وتحدث عن مباراة مصر مع إيران و نيوزيلندا القادمة .



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"افضل نتيجة لمنتخب مصر هي تعادل إيران و نيوزيلندا و إن شاء الله نكسب المباراة القادمة و نحسم الصعود قولوا أمين .



وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.