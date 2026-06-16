قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
إنفانتينو يمنح أبو ريدة درع كأس العالم.. وتوت عنخ آمون هدية الجبلاية لـ فيفا
الإفتاء ترد على المشككين في رواية نسج العنكبوت ووقوف الحمامتين على غار ثور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تطوير القطاع الزراعي حجر أساس لدعم منظومة الأمن الغذائي.. وزير الزراعة: مصر قطعت خطوات كبيرة في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

وزير الزراعة: الأمن الغذائي يمثل تحدياً كبيراً يفرض تعزيز الإنتاج المحلي وكفاءة الموارد

 نواصل التزامنا بتطوير القطاع الزراعي كحجر أساس لدعم منظومة الأمن الغذائي

وزير الزراعة: خطونا خطوات جادة في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية الصديقة للبيئة 

 "فاروق": تحقيق الأمن الغذائي يتطلب جهوداً متواصلة وتطويراً مسؤولاً لصناعة الأسمدة

افتتح  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثون للأسمدة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة تحت شعار: "بيئة مستدامة وغذاء آمن"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الوهاب الرواد  رئيس مجلس الاتحاد العربي للأسمدة، المهندس سعد ابو المعاطي الأمين العام للاتحاد، فضلا عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء الشركات والهيئات العربية والدولية، وعدد من قيادات الوزارة.

وفي مستهل كلمته، نقل وزير الزراعة تحيات وتقدير الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وترحيبه، إلى جميع المشاركين، لافتا إلى أهمية هذا الحدث الذي يجمع نخبة متميزة من قادة وخبراء وممثلي صناعة الأسمدة من الدول العربية ومختلف دول العالم، في ملتقى رفيع يجسد أهمية التعاون وتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى تجاه مستقبل صناعة الأسمدة، ودورها الاستراتيجي في دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وتوجه فاروق بالشكر للاتحاد العربي للأسمدة على جهوده المتواصلة في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي أصبح منصة رائدة للحوار وتبادل المعرفة، وداعماً رئيسياً لتطوير قطاع الأسمدة والقطاع الزراعي على المستويين العربي والدولي، حيث يشارك فيه نحو 1000 مشارك ممثلين لنحو 100 دولة من مختلف الدول.

وأكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يشهد حالياً تحديات متسارعة ومتزايدة التعقيد تتطلب تبني رؤى جديدة واستجابات أكثر فاعلية واستدامة، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية، إلى جانب التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وتقلبات الأسواق العالمية، تشكل عوامل ضاغطة تعيق نمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف "فاروق" أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، تزيد من تعقيد المشهد الزراعي، لافتا إلى أنه رغم هذه التحديات، تبقى الزراعة الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، وهو ما يؤكد اهمية توحيد الجهود والعمل على ابتكار حلول تضمن استدامة هذا القطاع لمستقبل أكثر ازدهاراً.

وشدد وزير الزراعة، على أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في الأساليب التقليدية، والتحول نحو ممارسات أكثر ابتكاراً تضمن كفاءة استخدام الموارد مع الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن صناعة الأسمدة تبرز كعامل محوري وأحد الأعمدة الرئيسية لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، حيث نجحت صناعة الأسمدة العربية في ترسيخ دورها الاستراتيجي إقليمياً وعالمياً.

وقال الوزير، أنه تماشياً مع التوجهات العالمية وشعار الملتقى، فإن مصر لا تنظر إلى الاستدامة كشعار، بل كواقع تطبيقي؛ حيث خطت الدولة خطوات جادة وعملية في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية والمنتجات الصديقة للبيئة، حيث تستهدف بذلك قيادة التحول الأخضر في المنطقة، وضمان توافق صادراتنا العربية مع المعايير البيئية الدولية الحاضرة والمستقبلية، لتقديم نموذج حقيقي لغذاء آمن لبيئة مستدامة.

وأوضح "فاروق" أن الأمن الغذائي يمثل تحدياً كبيراً للمنطقة العربية وللعالم أجمع لتلبية احتياجاته الغذائية، وهو ما يفرض ضرورة ملحة لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتحسين الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية المتاحة، مؤكداً أن مصر تواصل التزامها بتطوير القطاع الزراعي باعتباره حجر الأساس في دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأشار الوزير إلى أن مصر تشهد نهضة غير مسبوقة في مجالات التنمية الزراعية والمشروعات القومية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج، مشدداً على أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي المشترك في القارة الإفريقية، في ضوء ما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة ومساحات واسعة صالحة للزراعة، بما يفتح آفاقاً واعدة للتعاون والتنمية وشعوب القارة والعالم.

وأوضح وزير الزراعة، أن الطريق نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي في المنطقة يتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً بين جميع الأطراف المعنية، لتبني ممارسات زراعية مستدامة، وتطوير استخدام الأسمدة بطريقة مسؤولة، مع تطوير البنية التحتية الزراعية وتعزيز قدرات المزارعين لتأمين مستقبل غذائي مستدام.

وعقب الجلسة الافتتاحية، تفقد الوزراء المعرض الدولي المصاحب للمؤتمر، والذي يضم أحدث التكنولوجيات والابتكارات العالمية في مجال صناعة الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المصرية والعربية والدولية؛ حيث اطلع الوزراء على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا إنتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية، إلى جانب التقنيات الحديثة لإنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية والمغذيات المتخصصة الصديقة للبيئة.

وخلال الجولة، استمع وزير الزراعة إلى شرح مفصل من رؤساء وممثلي الشركات العارضة حول خطط التوسع الاستثماري، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في العمليات التصنيعية، والجهود المبذولة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية الحاضرة والمستقبلية. كما حرص على التحاور مع ممثلي الكيانات العربية والدولية لتعزيز آفاق التعاون المشترك، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات؛ باعتباره ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

الزراعة وزير الزراعة الأمن الغذائي البترول الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

الصداع النصفي

لو بيتكرر معاك.. أفضل نظام غذائي لعلاج الصداع النصفي

رنا سماحة

برفقة ابنها.. رنا سماحة بتيشيرت المنتخب تثير السوشيال ميديا

تكيس المبايض

أطعمة مفيدة لمتلازمة تكيس المبايض

بالصور

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

إزالة 14 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد