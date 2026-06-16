اتفاق لبناني إيراني على ضرورة وقف إسرائيل.. وقاليباف في جنيف الجمعة

أكد كل من نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني ، ورئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، في اتصال هاتفي على الخروقات الإسرائيلية.

وشددا على أنه يجب إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة.

على جانب آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، ماجد تخت روانجي، الثلاثاء، أن كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، سيحضر مراسم توقيع اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

وأضاف روانجي أنه لم يتضح بعد مكان وزمان التوقيع بالتحديد، ولا شكله.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الاثنين أن نائبه، جيه دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع الرسمية في جنيف.

