سموتريتش يلغي اتفاقيات الخليل.. ويخرق أحد بنود أوسلو

كشف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عن قرار إلغاء «اتفاقيات الخليل» جنوب الضفة الغربية وسحب صلاحياتها ونقلها إلى إسرائيل.



أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأنه، خلال الإعلان عن إقامة مستوطنة «دوران» في الخليل، كشف سموتريتش عن الانتهاء، أمس، من عملية سحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل بموجب اتفاقية الخليل.

وقال إن هذه الخطوة نُفذت عقب قرار وزاري أُقر قبل عدة أشهر، وبعد أن اتخذ المجلس الأعلى للتخطيط، الليلة الماضية، القرارات اللازمة لإتمامها.



ووفقًا لمكتبه، فإن هذا القرار يعني أن سلطات التخطيط والبناء في مستوطنات الخليل والمواقع المقدسة، بما فيها الحرم الإبراهيمي، لم تعد تحت سيطرة بلدية الخليل، بل أصبحت تحت المسؤولية الإسرائيلية.



وأعلن سموتريتش خلال خطابه: «لقد ألغينا أمس اتفاقيات الخليل. لسنوات عديدة، ظل أحد أكثر بنود أوسلو إثارة للجدل ساري المفعول، حيث كانت الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات اليهودية في الخليل والأماكن المقدسة تعتمد على بلدية الخليل. لقد وضعنا حدًا لذلك أمس».

