خوفا من افتضاح أمره..القصة الكاملة لتخلص سائق أتوبيس من زوجته في القليوبية

جريمة مأساوية في محافظة القليوبية، تجرد سائق أتوبيس من مشاعر الأبوة، حينما سيطرت على وجدانه المواد المخدرة، والشيطان على عقله، ليصبح حيواناً مفترساً بدلاً من أن يحمي بناته من صعوبات الحياة، ليقوم بالتحرش ببناته بشكل دائم.

سائق أتوبيس يتحرش ببناته

فلم تجد البنت الكبرى مفراً من أنياب والدها سوى بترك المنزل وذهابها إلى بيت والدة أمها، وعندما طالبتها والدتها بالعودة، فقامت البنت بإخبارها بما يقوم والدها بفعله، لتنصدم الأم ولكنها تأكدت من أفعال زوجها الشاذة، لتقرر الزوجة مواجهة زوجها.

السائق يقتل زوجته لعدم فضحه

لتنشب بينهما مشادة كلامية، ليقرر الزوج التخلص من زوجته حتى لايفتضح أمره، فأحضر سلاحاً أبيضاً وفام بطعن زوجته عدة طعنات وتركها غارقة في دمائها .

تعود أحداث الواقعة عندما أحال المستشار أمجد المنوفي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، المتهم "عوض. س. م" 45 سنة- سائق أتوبيس، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وذلك على خلفية التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى القضية رقم 19356 لسنة 2019 جنايات مركز الخصوص المقيدة برقم 3382 لسنة 2019 کلى جنوب بنها.

تفاصيل الواقعة والقبض على المتهم

وفي دائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، قتل المتهم، المجني عليها "مروة.ا.س" عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض وما أن ظفر بها حتى طعنها بصدرها وتيقن من وفاتها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد مُجري التحريات بالقضية بقيام المتهم بمداومة التحرش الجنسى بنجلتيه، إلى أن قامت نجلته بترك المنزل والتوجه لمنزل عائلة المجنى عليها، وأخبرت والدتها بما حدث، فقام المتهم بقتل زوجته خوفا من افتضاح أمره.

الإعدام مصير سائق الأتوبيس

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فقررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، وبإجماع الآراء، بإحالة أوراق سائق أتوبيس، إلى فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله زوجته عمدا، وحددت جلسة 4 يناير؛ للنطق بالحكم.