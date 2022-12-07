بسبب الخلافات العائلية.. موظف يلقي بزوجته من شرفة المنزل بالخصوص في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، برئاسة المستشار هاني مطاوع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد نصر، وأحمد شحاته، بأمانة سر ماهر الشوبري، تأجيل محاكمة مستخلص جمركي شرع في قتل زوجته بإلقائها من شرفة المسكن بالخصوص لجلسة الدور الأول من شهر يناير للمرافعة.

كان المستشار أمجد المنوفي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهم "طلعت.ي.م" 41 سنة مستخلص جمركي، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 7816 لسنة 2021 جنايات مركز الخصوص المقيدة برقم 4349 لسنة 2021 کلي جنوب بنها.

وذلك لأنه في 2021/6/30 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، شرع المتهم بقتل المجني عليها "ياسمين.ع.ا" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن قام بإلقائها من شرفة المسكن محل سكنه حتي سقطت أرضا محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي كادت أن تؤدي بحياتها قاصداً قتلها، إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد مجري التحريات بالقضية، أن تحرياته السرية دلته إلي وجود خلافات زوجية بين المتهم والمجني عليها علي إثر تلك الخلافات قام المتهم بإلقاء المجني عليها من شرفة المسكن مما نتج عنه حدوث إصابتها وإجهاضها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.