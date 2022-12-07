حملة للمرور على الوحدات الصحية بالقليوبية ومتابعة الخدمات المقدمة.. صور

أعلن الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى القليوبية قيام الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بحملة للمرور على مركز طب الأسرة بالمدينة لمتابعة كافة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين فى مختلف الأقسام الطبية والعيادات لخدمة المرضى.



وقال عبدالمنعم، إن الحملة أسفرت عن وجود بعض الملاحظات وجار تلافيها بمعرفة المختصين بالتنسيق مع الإدارة الصحية ، مؤكدا على استمرار حملات متابعة الخدمات الصحية والطبية بكافة المنشآت الطبية بالمركز والمدينة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات وتوافر الخدمات الصحية والطبية لجميع المرضى لشعورهم بالرضا التام.



من ناحية أخرى قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بسرياقوس بمدينة الخانكة.

وتابع نائب المحافظ يرافقه مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة ونائبيه والمقدم صبحي الجابري مدير شرطة المرافق وقوة مركز شرطة الخانكة إزالة عدد ١٠ حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بسرياقوس بإجمالي مساحة ٢ فدان.



شملت الحملة إزالة عدد ٤ جمالونات تحت الانشاء وحالتي بناء أسوار بالطوب وحالة بناء أعمدة خرسانية وعدد ٣ حالات ردم وتبوير، وشدد نائب المحافظ خلال الحملة على ضرورة التصدي لحالات التعديات على الأراضي الزراعية بمنتهى الحزم.

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