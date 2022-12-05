اليوم.. قطع الكهرباء عن 11 منطقة بمدن بنها وطوخ فى القليوبية

أعلن قطاع شركة كهرباء القليوبية عن قطع التيار الكهربائي بمدينة بنها اليوم الإثنين بغرض الصيانة في 5 مناطق، حيث سيتم فصل مغذيات المحولات لاختبار زمن الفصل والتوصيل للمفاتيح وحساب القيمة الأومية في إطار خطة القطاع لتطوير وتحسين الخدمة وإجراء الصيانات الدورية.

واوضح القطاع أنه سيتم قطع التيار لمدة ساعتين من 6 إلى 8 صباحا، وفق الخطة في مدينة بنها بـ5 مناطق للصيانة، ومن المقرر ألا يتعدى الفصل 15 دقيقة للمغذي الواحد خلال عملية الصيانة.

ويشمل انقطاع الكهرباء مناطق وسط البلد والمصنع الحربي وجامعة بنها ومنطقة كفر السرايا ومستشفى بنها الجامعي، حيث سيتم فصل التيار عن محطة بنها الجديدة محول 2 ومغذيات بنها 1 و4 والمصنع الحربي وكفر مويس مركز بنها.

كما سيتم فصل الكهرباء اليوم الإثنين أيضا على مغذى طنط الجزيرة بمركز طوخ لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى (برشوم الصغرى -برشوم الكبرى -السيفا -كفر الفقهاء- الصالحية -سمير بر ).

وناشدت الشركة أصحاب الافران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.