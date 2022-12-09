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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لبحث استيراد التمور.. وفد أردني يتفقد محطة تعبئة وتبريد الحاصلات الزراعية والبستانية بالأقصر

وفد أردني يتفقد محطة
وفد أردني يتفقد محطة تعبئة وتبريد الحاصلات الزراعية والبستان

استقبلت محطة تعبئة وتبريد الحاصلات الزراعية والبستانية "هيا" بالاقصر، وفدا أردنيا من شركة بالميرا لبيع وإنتاج التمور، لبحث سبل التعاون وإقامة شراكة مع الشركات المصرية لاستيراد التمور من مصر.

مثل وفد الأردن كل من مسلم عبيد، رئيس مجلس الإدارة، وخلدون راتب، عضو مجلس الإدارة، وشيرين إبراهيم، مدير العمليات، ويزن أحمد، المدير التنفيذي، إياس محمد استشاري، ورافقهم من القاهرة المهندس محسن  البلتاجى، رئيس مجلس الإدارة، وإيمان كامل، المدير التنفيذى للجمعية، والمهندس مدحت المليجى، رئيس القطاع الزراعى للجمعية،  ورضا مصطفى، المدير المالى والإدراى للجمعية لمحطة التعبئة والتبريد.

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وقال رضا مصطفى، إن الوفد تفقد محطة التعبئة والتبريد، وصالة التعبئة ومركز التدريب، واجتمع مع بعض المزارعين، والشركات العاملة فى مجال التمور، وخاصة تمور مجدول"نوع من أنواع التمور"، وأبدى الوفد اعجابه بأنواع التمور وكمياتها، سواء من التمور المخزنة أو التمور التى مازالت على نخيلها، فى محافظات قنا والأقصر وأسوان.

وتابع: كما زار الوفد مزرعتين للتمور فى الأقصر، هما؛ مزرعة سامى فؤاد فى قرية خزام، ومساحتها 130 فدانا، ومزرعة أحمد شوقى فى مدينة طيبة، ومساحتها 120 فدان، وكذلك تم الإتفاق على توقيع عقود الإستثمار مع القطاع المصرى فى الزيارة المقبلة، يناير القادم.

وأشار مصطفى، إلى أن تمور الجنوب من أجود أنواع التمور ولها شهرة عالمية، وشاركت الأقصر فى العديد من مهرجانات التمور في مصر وخارجها، ومن أهم أسباب شهرة تمور الجنوب مثل المجدول والبلح المجفف، هو أنها تتحمل ظروف الطقس القاسية ولا تتعرض للتلف سريعاً.

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