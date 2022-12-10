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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادمة من سوريا..إحباط تهريب 70 ألف حبة كبتاجون نحو الأردن والخليج

صدى البلد

كشفت تقارير سورية عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات، كانت معدة للتهريب إلى الأردن ودول الخليج.

وبحسب وسائل إعلام، تم احباط عملية تهريب  70 الف حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب الى دول الجوار الصديقة كالاردن ودول الخليج".

وتعتبر هذه الشحنة هي الثالثة من نوعها  لمهربي المخدرات، فى ظل رغبة سوريا فى مواجهة تهريب هذه المواد الضارة، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه بالتعامل بهذه المواد أو الاتجار بها".

وتم اتلاف كامل الكمية بحضور قادة من التحالف الدولي الموجودين في قاعدة التنف وقادة من جيش سوريا الحرة".

يشار إلى أن مساحة منطقة الـ55 كم تبلغ حوالي 6800 كم مربع وتضمّ بداخلها قاعدة التنف العسكرية ومخيم الركبان.
ويمر من خلالها الطريق السريع الذي يربط دمشق ببغداد، لكنه أُغلق منذ زمن بعيد. 
 

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