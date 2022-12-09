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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأمر جبهة النصرة.. أغنية كأس العالم ممنوعة فى سوريا.. تفاصيل

صدى البلد

 منعت حكومة الانقاذ التابعة لجبهة النصرة “ تحرير الشام” بمدينة إدلب السورية أطفالاً من تأدية أغنية كأس العالم، خلال حفل لذوي الهمم في مدينة الأتارب، بعد أن حقّقت الأغنية التي أداها الأطفال انتشاراً واسعاً على منصات التواصل.

وفي منشور عبر صفحته على فيسبوك، أكد الموسيقي والمصوّر الإعلامي "محمد خير حك" الذي أشرف على الأغنية وتصويرها، أنه منع مؤخراً من تأديتها مع أطفال المخيمات مجدداً.

وعن سبب المنع، أشار الشاب في منشوره إلى أن الجهات الحاكمة (تحرير الشام) عدت أن العزف على آلة العود محرم، مبدياً تعجّبه من ذلك التبرير، ومؤكداً أنه كان من الأولى بالحكومة  التفرغ لمكافحة الفقر والغلاء ووقف الإتاوات وتأمين خيم للنازحين وتوفير الوقود.  

وبحسب وسائل إعلام، قال مصدر مقرب من الشاب إن الشاب محمد خير كان قد دُعي مؤخراً إلى إحدى الفعاليات الخاصة بذوي الهمم في مدينة الأتارب.

وأضاف أن الجهة الداعية التي فضّل عدم الكشف عن هويتها طلبت من الشاب إحضار الأطفال الذين ظهروا إلى جانبه في الأغنية لتأديتها مرة أخرى على المسرح.

لكنه تفاجأ بعد فترة باعتذار الجهة الداعية التي أبلغته بأنها أخفقت في الحصول على موافقة من قبل المسؤولين في حكومة الجولاني.

و برر المسؤولون موقفهم بأن آلة العود محرمة  وبناء عليه تم منع الفقرة الخاصة بالشاب والأطفال.

وكان الشاب "محمد خير حك"، قد بادر قبيل انطلاق كأس العالم في قطر بأداء الأغنية الرسمية للعرس الكروي "ارحبوا" برفقة أطفال مخيم التح، تعبيراً عن فرحة السوريين باحتضان دولة عربية للحدث الكروي رغم الأوضاع المأساوية للمخيمات.  

ولاقت المبادرة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، كما تناولتها معظم وسائل الإعلام العربية وأشادت بالأغنية والأطفال الذين أشرف "حك" على تعليمهم وتدريبهم.

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