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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يشاهد المباراة ولا يعرف اللاعبين.. فوز المغرب يقود أمريكي لثروة طائلة

صدى البلد

بين عشية وضحاها، بات مدرس تربية رياضية أمريكي مليونيرا بعد أن راهن على تأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022.

وكسب معلم التربية الرياضية مليون دولار لقاء رهانه بما يزيد عن 90 ألف دولار بفوز المغرب على إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم.

وبحسب وسائل إعلام كان المدرس الأمريكي وهو في العشرينات من العمر، يعلم الأطفال الكرة الطائرة في مدرسة بنيويورك، بينما ينتظر نتيجة رهانه.

وقال المدرس : "كنت أتفقد هاتفي من حين لآخر، لكنني لم أشاهدها (المباراة)".

وفي سؤال عن هذا الرهان المثير للاهتمام، قال المدرس: "أنا لا أعرف اسم لاعب واحد، ولن أكذب وأقول إنني أعرف ما كنت أفعله".

وتأهل المغرب لربع نهائي المونديال في الإنجاز العربي الأبرز طوال تاريخ مشاركات المنتخبات العربية بكأس العالم.

وجاء التأهل بعد إقصاء منتخب إسبانيا عبر الركلات الترجيحية بعد التعادل السلبي في الأوقات الأصلية والإضافي. وتلعب المغرب مع البرتغال، غدا السبت، في الدور ربع النهائي من مونديال قطر.

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