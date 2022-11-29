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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصة مشجع عربي يبحث عنه مدرب البرازيل في كأس العالم.. ماذا فعل؟

تيتي مدرب البرازيل
تيتي مدرب البرازيل

خطف شاب عربي قلب تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل في كأس العالم 2022، حتى بدأ في رحلة البحث عنه.

ويشارك منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية، حيث ضمن التأهل للدور ثمن النهائي بعد فوزه 1-0 على سويسرا في الجولة الثانية مساء أمس، الاثنين.

وقبل المباراة، تحدث تيتي في المؤتمر الصحفي عن شاب عربي يبحث عنه في الوقت الحالي، بعدما ساعد ابنته بعد مباراة البرازيل وصربيا في الجولة الأولى من كأس العالم 2022، دون أن يعلم بهويتها.

وقال تيتي في هذا الصدد: "الرياضة تمنحنا أشياءً جميلة واستثنائية من الناحية التربوية، لقد كانت عائلتي عائدة بعد المباراة من أجل الوصول للمترو".

وأضاف: "لديّ حفيدان ثقيلا الحجم نوعاً ما، ولقد كان أحدهما نائماً وهو لوكي الأثقل وزنا، وفي هذا الوقت ظهر شاب عربي عرض المساعدة".

وتابع: "لقد قام بأخذ حفيدي وحمله، لا أعلم كم كانت المسافة، لكني شاهدت تلك الصورة الجميلة حقاً".

واستطرد: "أريد معرفة هذا الرجل العربي النبيل، وذلك لأنه أظهر لنا شعوراً بالتضامن والإنسانية يتجاوز حدود كرة القدم".

يُذكر أن الصور أظهرت أن المشجع العربي الذي كان يتحدث عنه المدير الفني لمنتخب البرازيل كان يحمل العلم الفلسطيني.

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