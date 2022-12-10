عمر ربيع ياسين بملابس الإحرام أثناء مناسك العمرة.. شاهد

أدى الاعلامي عمر ربيع ياسين، مناسك العمرة، وظهر في صورة من أمام الكعبة.

ونشر "عمر" الصورة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وظهر خلالها بملابس الإحرام من داخل المسجد الحرام، وعلّق قائلا: "الحمد لله".

من هو عمر ربيع ياسين

عمر ربيع ياسين هو نجل لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي ربيع ياسين، وهو من مواليد أغسطس 1988، لعب ناشئا في النادي الأهلي، حتى فريق الشباب.



لعب عمر ربيع ياسين لعدة فرق منها ليرس البلجيكي وتورنهاوت البلجيكي، ونادي الزمالك، ونادي السكة الحديد.

قرر عمر ربيع ياسين اعتزال الكرة مبكرة وانتقل للعمل الإعلامي الرياضي حيث عمل بقناة النادي الأهلي النهار.