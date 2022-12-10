عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر ربيع ياسين بملابس الإحرام أثناء مناسك العمرة.. شاهد

عمر ربيع ياسين
عمر ربيع ياسين

أدى الاعلامي عمر ربيع ياسين، مناسك العمرة، وظهر في صورة من أمام الكعبة.

ونشر "عمر" الصورة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وظهر خلالها بملابس الإحرام من داخل المسجد الحرام، وعلّق قائلا: "الحمد لله".

من هو عمر ربيع ياسين

عمر ربيع ياسين هو نجل لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي ربيع ياسين، وهو من مواليد أغسطس 1988، لعب ناشئا في النادي الأهلي، حتى فريق الشباب.


لعب عمر ربيع ياسين لعدة فرق منها ليرس البلجيكي وتورنهاوت البلجيكي، ونادي الزمالك، ونادي السكة الحديد.

قرر عمر ربيع ياسين اعتزال الكرة مبكرة وانتقل للعمل الإعلامي الرياضي حيث عمل بقناة النادي الأهلي النهار.

IMG_٢٠٢٢١٢١٠_١٧١٣٢٣
IMG_٢٠٢٢١٢١٠_١٧١٣٢٣
أداء مناسك الحج الإعلامي عمر ربيع ياسين منتخب مصر النادي الأهلي مناسك العمرة المسجد الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

كرم جبر: غير معقول نشر معلومات دون الرجوع للمصادر وقبل البيانات الرسمية

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

كأس العالم.. سر عدم إذاعة beIN Sports مباريات المغرب عبر القناة المفتوحة

ترشيحاتنا

تعاون عربي بمجال الطوارئ النووية.. تعرف على قرارات المجلس التنفيذي لهيئة الطاقة الذرية|صور

إذا وقفت أمامك السدود وغلقت الأبواب في وجهك ردد هذه الآية عدة مرات

إستمرار فعاليات التدريب المصرى السوداني حارس الجنوب -2

جيب رانجلر بـ 170 ألف جنيه| تفاصيل

بلجيكا تفرض ضرائب على الطائرات الخاصة والرحلات قصيرة المدى

لماذا أنا؟.. رسالة من رودريجو بعد تسببه في توديع البرازيل كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء… رانيا يوسف تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

شاهد.. الشرطة الألمانية تنهي احتجاز رهائن دريسدن بمفاجأة كبرى| التفاصيل الكاملة

هل أخطأ ؟.. حقيقة ضغط ماكرون على أوكرانيا للتفاوض مع الروس

بفستان ملفت.. مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة من باريس| شاهد

فيديو

فساد الموسيقيين.. مصطفى كامل: يا أحبس الحرامي يا أمشي.. فيديو

تبكي بردًا وجوعًا.. فيديو لطفلة سورية يهز السوشيال ميديا| فيديوجراف

المغرب والبرتغال وفرنسا ضد انجلترا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدلع بوظ جوازاتي ومعنديش فلوس.. أسرار في حياة حلمى بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

اﻟﻤﺰﻳﺪ